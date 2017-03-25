صقر: ليس هناك من صيغة واضحة لقانون انتخابي حتى نوافق عليها

لفت نائب كتلة المستقبلعقاب صقرالى “ان هناك مبادرة سيقوم بها رئيس الحكومة سعد الحريري في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وتقوم على ادراج مبلغ 1500 مليار ليرة على الموازنة ستحصَّل من الأملاك البحرية”، ودعا صقر “المجتمع المدني القبول بدعوة الحريري للحوار، مشيرا الى انهم يقومون برجم الطبقة السياسية من دون اطلاعهم على الحقائق كما انهم لا يقدمون البدائل”.

وأكد صقر في حديث تلفزيوني، “ان كتلة المستقبل تدرس كل الصيغ القانونية بإيجابية ولكن ليس هناك حتى الآن صيغة واضحة لنوافق عليها، وكل الصيغ ما زالت تخضع للدرس”.