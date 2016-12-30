صقر: لقاء الحريري – نصرالله محكوم بإنضاج ظروف ومناخات معينة

أشار عضو كتلة “المستقبل” النائب عقاب صقر في حديث تلفزيوني الى أن “اللقاء بين رئيس الحكومة سعد الحريري والأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله ممكن ان يتم غدا كما من الممكن ان يتأجل لسنوات عدة لانه محكوم بإنضاج ظروف ومناخات معينة”، لافتا الى ان “الحوار الحاصل اليوم هو بمستواه الطبيعي”.
المشاهير الأعلى أجراً عام 2016… كم كسبوا هذه السنة؟
هكذا حاول مهرب مخدرات خداع الشرطة؟
النائب العام المالي طلب من ابو فاعور ايداعه تقرير مجرى الليطاني
الشرطة الأميركية لا تعرف دوافع منفذ هجوم واشنطن
الخير: خطاب القسم للرئيس عون يمثل الكثير من مبادئ 14 آذار
Powered By Future Television s.a.l