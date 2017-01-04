صقر ادعى على خلية تابعة للمولوي والنصرة في جرم التخطيط لاعمال ارهابية وتفجير سيارات مفخخة واغتيال ضباط واستهداف مدنيين

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، ادعى على 15 شخصا بينهم 11 موقوفا يؤلفون خلية ارهابية تابعة لشادي المولوي و”جبهة النصرة” في جرم التخطيط للقيام بأعمال ارهابية ليلة رأس السنة وتفجير سيارات مفخخة في بيروت وطرابلس والضاحية واغتيال ضباط حاليين ومتقاعدين واستهداف مدنيين في التجمعات. وأحال الملف مع الموقوفين الى قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا.
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