صقر ادعى على الانتحاري عمر العاصي وأحاله الى أبو غيدا

ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر اليوم، على الانتحاري الارهابي عمر العاصي وكل من ينظره التحقيق في جرم الانتماء الى تنظيم “داعش” ومجموعة أحمد الاسير، ومحاولة تنفيذ عملية انتحارية في مقهى “الكوستا” في الحمرا، بواسطة حزام ناسف، الا أن القاء القبض عليه حال دون تحقيق هدفه ومحاولة قتل عدد كبير من الناس. وأحاله الى قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا.

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