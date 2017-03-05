صراع قضائي بين مالكي الليكرز !

نقلت عائلة باس المالكة لفريق لوس انجلوس ليكرز المنافس ضمن فعاليات الدوري الاميركي لكرة السلة للمحترفين مشاكلها الى المحاكم بعد أن عينت رئيسة الفريق الحالية جيني نجم الفريق السابق ماجيك جونسون رئيسا تنفيذيا لليكرز.

وسرعان ما قررا جيم وجوني، وهما اثنان من ستة ابناء للمالك السابق جيري باس الذي توفي عام 2013 مطالبة مجلس ادارة النادي الى اجتماع استثنائي لاقالة شقيقتهما جيني بعد قرارها الاخير،ولكن جيني حصلت من محكمة في لوس انجلوس على انذار قضائي لايقاف هذا الاجتماع حتى اشعار آخر .