صراع اوروبي على نجم اتلتيكو مدريد

كشفت مصادر صحفية ان ادارة نادي بايرن ميونخ ابدت رغبتها الكبيرة في التعاقد مع اللاعب البلجيكي لنادي اتلتيكو مدريد يانيك كاراسكو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وأضافت هذه المصادر ان الفريق البافاري سيدخل في صراع قوي مع العديد من الأندية الأوروبية التي ابدت رغبتها الكبيرة في استقطابه في الميركاتو المقبل .