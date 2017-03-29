صراع اوروبي على لوكاكو

اعلنت مصادر صحفية ان نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم وغريمه الأزلي والتقليدي برشلونة أبديا رغبتهم في جلب الدولي البلجيكي لنادي ايفرتون الانكليزي روميلو لوكاكو في الميركاتو الصيفي المقبل .
وأوضحت هذه المصادر أن لوكاكو قد قرر الإستماع إلى العروض المقدمة إليه ، من اجل دراسة العرض الأنسب ، حيث دخل فريقي بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي ضمن دائرة الفرق التي تريد جلب اللاعب في الفترة القادمة .
الافطار السنوي لمنسقية “تيار المستقبل” في بوردو: الحريري تحدى الصعوبات والمخاطر من أجل لبنان
مجلس النواب يستأنف جلسته المسائية في هذه الاثناء برئاسة بري وحضور سلام والوزراء والنواب
الدوري الالماني: فوز جديد لشالكه وهرتا برلين الى المركز الثالث
السيتي يلحق مهرجانا تهديفيا بوست هام ويصبح أول المتأهلين للدور الـ32
حسن شحاتة مرشّح لتدريب منتخب جنوب أفريقيا
Powered By Future Television s.a.l