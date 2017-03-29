صراع اوروبي على لوكاكو

اعلنت مصادر صحفية ان نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم وغريمه الأزلي والتقليدي برشلونة أبديا رغبتهم في جلب الدولي البلجيكي لنادي ايفرتون الانكليزي روميلو لوكاكو في الميركاتو الصيفي المقبل .

وأوضحت هذه المصادر أن لوكاكو قد قرر الإستماع إلى العروض المقدمة إليه ، من اجل دراسة العرض الأنسب ، حيث دخل فريقي بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي ضمن دائرة الفرق التي تريد جلب اللاعب في الفترة القادمة .