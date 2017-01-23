صراع إنكليزي ساخن على نجم ريال مدريد غاريث بايل

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن ناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي إلانكليزيين، يرغبان في التعاقد مع الويلزي غاريث بايل، نجم ريال مدريد، الصيف المقبل.

وقالت مجلة “دون بالون” الإسبانية، اليوم الإثنين، إن مانشستر يونايتد وتشيلسي إلانكليزيين، يسعيان لاستغلال قوتهما الاقتصادية من أجل التعاقد مع النجم الويلزي، الصيف المقبل.

وأشارت المجلة إلى أن “تشيلسي ومانشستر يونايتد، يعتقدان أن تحقيق اللاعب للقب الليغا مع ريال مدريد، هذا الموسم، سيدفعه للرحيل؛ لأنه سيكون قد حقق كل الألقاب الممكنة مع الملكي الإسباني”.

وأكدت المجلة، أن “الناديين، قد يدفعان 172 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع بايل، وفي حال تم دفع هذا المبلغ، فسيكون الرقم الأعلى في تاريخ كرة القدم”.

يذكر أن الويلزي إلانكليزيين، انتقل لصفوف ريال مدريد، صيف 2013 قادمًا من توتنهام الإنكليزي، مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.