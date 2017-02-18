صحيفة تفجِّر مفاجأة عن رئيس ريال مدريد

كشفت صحيفة إسبانية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني، ينوي ترك منصبه، كرئيس للنادي الملكي.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” إن “بيريز يفكر جديًا في ترك منصبه لأسباب شخصية”.

وأضافت “العقبة الوحيدة، أمام بيريز، تظل في عدم وجود الخليفة، الذي سيلبي كل الاحتياجات ليكون رئيسًا للنادي الملكي”.

وأوضحت أنه “حسب القوانين الجديدة، التي تم إقرارها بالسنوات الأخيرة، فمن يريد الترشح لرئاسة النادي يجب أن تكون بحوزته، ما يساوي 15% من نسبة إيرادات الدخل السنوي للنادي، أي ما يقارب 80 مليون يورو”.

من جهة أخرى، فإن بيريز، يريد أن يسير خليفته على نفس طريقه، وأن يحترم إرثه، وأيضًا يواصل الأعمال التي بدأها، وعلى رأسها تصميم ملعب سانتياغو برنابيو، الذي سيكلف النادي ملايين الدولارات.