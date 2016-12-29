صحيفة الصن تفضح ديباي وهو “يدخّن الشيشة”

نشرت صحيفة الصن الإنكليزية صورتين للنجم الهولندي في صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي ممفيس ديباي وهو يدخّن “الشيشة”.
ديباي الذي يعيش لحظات صعبة جداً هذه الأيام مع اليونايتد تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من المرشّح ان يغادر ملعب أولد ترافورد خلال فترة سوق الإنتقالات الشتوية المقبلة حيث يرغب ناديي إيفرتون وروما في الحصول على خدماته، لكن وبعد الصورتين اللتين نشرتهما صحيفة الصن قد تتضاءل حظوظه في الرحيل إلى نادٍ آخر.
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