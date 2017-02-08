صحفي إسباني يرسم خطة تعاقد ريال مدريد مع دي خيا

كشف الصحفي الإسباني الشهير إدواردو إندا، عن رغبة ريال مدريد بالتعاقد مع الحارس الإسباني الدولي دافيد دي خيا، حارس نادي مانشستر يونايتد الحالي.

وقال إندا في تصريحات لـOk Diario الإسبانية :”في ريال مدريد لا زالوا يحبون دي خيا، ويريدون التعاقد معه، لأنهم يعتقدون أنه الحارس الأفضل في العالم”.

وأضاف: “جوزيه مورينيو المدير الفني ليونايتد لا يريد السماح للاعبه بالرحيل عن إنكلترا، لكن اللاعب يريد أن يأتي لريال مدريد بأي ثمن لأنه يملك حياة في العاصمة مدريد”.

وأكمل: “هناك طريقة لجلب اللاعب للنادي الملكي، دي خيا يملك شرطًا جزائيًا في عقده سيتم تنشيطه الصيف المقبل، ويُقدر هذا المبلغ بـ70 مليون يورو، وفي حال وضع ريال مدريد هذا المبلغ أمام مانشستر يونايتد فإن اللاعب سوف يأتي بالتأكيد”.

وتساءل إندا في نهاية حديثه وقال: “السؤال الكبير هو، هل سيدفع ريال مدريد هذا المبلغ الكبير من أجل حارس مرمى؟”.