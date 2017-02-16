شيرين وضيفتها بموقف محرج بسبب فستانهما (فيديو)

تعرضت الفنانة المصرية رانيا يوسف لموقف محرج خلال استضافتها في برنامج “شيري ستوديو”.

ومع دخول يوسف للمسرح كادت تقع على المسرح، ومن بعدها تعرضت الفنانة شيرين عبدالوهاب لموقف محرج بسبب فستانها الطويل الذي أعاق نزولها من على سلم الاستوديو لتطلب من النجم محمد هنيدي أن يساعدها قائلة: “يا عم تعالى امسك ايدي”.

حاولت النجمة المصريى تفادي الامر بعدما اقترب منها هنيدي وساعدها للنزول والجلوس في مكانها وسط تصفيق الحضور.