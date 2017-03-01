شيرين في ورطة جديدة بسبب عمرو دياب.. ماذا فعلت؟ (فيديو)

لا تزال الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تثير ضجة بتصريحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشر لها مقطع فيديو جديد تعتذر خلاله من اليسا.
إنتشر المقطع الذي تم تصويره على هامش حفلها الفني ضمن مهرجان “فبراير الكويت”، حيث اعتذرت خلاله إلى المطربة اللبنانية باعتبارها صديقتها المقربّة، وعادت لتؤكد أن ما حصل منها في حفل زفاف عمرو يوسف وكنده علوش لم يكن إلا “هزار”، حسب تعبيرها.
هذا التصريح اغضب جمهور النجم المصري عمرو دياب الذي اعتبر انها تجاهلت اساءتها له خلال الحفل، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول علاقة النجمين.
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