شيرين تتغزل بحسن الرداد بطريقتها الطريفة (فيديو)

غازلت الفنانة شيرين عبد الوهاب الفنان حسن الرداد بطريقته العفوية والتلقائية، قائلة “أنا لو واحد حليوة كدة زي حسن الرداد عاكسني هبوسه على طول”.
فما كان من الرداد سوى الضحك، وأكملت شيرين بعد ذلك حديثها مع ياسمين صبري قائلة “لو واحد عاكسني ووحش أعمل معاه إيه”، لتقوم صبري بتعليمها مبادئ الكيك بوكسينغ للدفاع عن نفسها في حالة المعاكسة.
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