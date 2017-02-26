شيرين تبكي أحلام.. ولوائل كفوري “معاملة خاصة” (فيديو)

ادهشت النجمة المصرية شيرين عبد الوهّاب الجمهور في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الغنائية Arab Idol التي انتهت بتتويج المشارك الفلسطيني يعقوب شاهين باللقب.

وحلّت الفنانة شيرين ضيفة الحلقة الختامية. وتمكنت شيرين بفضل احساسها وادائها من ادخال لجنة التحكيم بحالة تأثر شديد، إلا انها تمكنت ايضا من ابكار الفنانة أحلام.

ووجهت شيرين بأسلوبها العفوي بعد ادائها اغنية “إنسى” و “مش بتاعة الكلام ده”، قبلات “صغيرة” بالهواء إلى أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من حسن الشافعي وأحلام ونانسي عجرم، ولكن قبلة وائل كفوري كانت بأسلوب مغاير.