شوماخر يواصل القتال

لا تزال الحالة الصحية لأسطورة الفورمولا 1، الألماني ميكايل شوماخر، بطل العالم 7 مرات، الذي تعرض لحادث مروّع في 2013 خلال تزلجه في جبال الألب، محاطة بسرية تامة من قبل عائلة السائق السابق، باستثناء بعض المعلومات الشحيحة والمقتضبة التي ترشح بين فترة وأخرى.

آخر هذه المعلومات نقلها رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، الفرنسي جون تود، الصديق المقرّب من شوماخر منذ أن كان الأول مديراً لفيراري والثاني سائقاً فيه، حيث قال لإذاعة “فرانس إنفو”: “ميكايل يواصل القتال حتى يتحسّن وضعه”.

ولدى سؤاله ما إذا كان بدأ بالتجاوب مع العلاج، اكتفى تود بالقول: “إنه يقاتل. يجب أن نتمنى الكثير من الشجاعة له ولعائلته”.

وكانت صحيفة “ذا صن” الإنكليزية قد كشفت قبل فترة في تقرير لها أن تكاليف علاج شوماخر وصلت إلى 14 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة أن فريقاً طبياً مؤلفاً من 15 طبيباً وممرضة يشرف على شوماخر في منزله في جنيف، ما يكلفه 115 ألف يورو أسبوعياً.

وكانت زوجة شوماخر، كورينا، قد صرّحت سابقاً بأنها اضطرت إلى بيع طائرته النفاثة، بالإضافة إلى بيتهما في النروج الذي كانا يمضيان الصيف فيه، بالرغم من أن “شومي” هو ثاني أغنى رياضي في العالم بثروة وصلت إلى 823 مليون دولار.

على صعيد آخر، أكد فريق رينو أنه لن يعيّن بديلاً لمديره فريديريك فاسور الذي ترك منصبه بشكل مفاجئ، بعد عام على تعيينه لمواكبة عودة الصانع الفرنسي كفريق مصنعي لبطولة الفئة الأولى.

وجاء التأكيد على لسان المدير العام للفريق، سيريل أبيتيبول، الذي أضاف: “لسنا مصدومين بقراره، ولن نضعف”.