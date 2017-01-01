شهيد جديد لعائلة كرة السلة اللبنانية في “مجزرة اسطبول”

تبلغت عائلة الشاب هيكل حنا مسلم (من بلدة البيرة الشوفية وسكان اليرزة)، استشهاده نتيجة الاعتداء الارهابي في اسطنبول، بعدما كانت تتابع منذ الصباح، المعلومات لمعرفة مصيره.
مسلّم وبحسب المعلومات، يعمل معالجاً فزيائياً لنادي التضامن الزوق الذي يشارك في بطولة لبنان لكرة السلة.
وقد توجه عم الشاب الشهيد، البير مسلم، إلى اسطنبول لمتابعة الموضوع.
وكانت كرة السلة اللبنانية قد تلقت خبر استشهاد الشاب الياس ورديني وهو مشجع لفريق الحكمة لكرة السلة.
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