شهيب: الظروف غير مؤاتية للنسبية.. الجميل: لا يجوز اختصار التمثيل بالفريق الحاكم

قال النائب أكرم شهيب أننا “لم نقفل الباب يوما على النقاش”، مؤكدا ان “الظروف اليوم غير مؤاتية للنسبية”. وقال شهيب: “نريد قانوناً عادلا لا يلغي فئة على حساب فئة أخرى”.

كلام شهيب جاء في تصريح له بعد زيارة وفد “اللقاء الديمقراطي” رئيس حزب”الكتائب” النائب سامي الجميل في الصيفي.

واكد شهيب ان “الظروف غير مؤاتية اليوم للنسبية ونعتبرها مشروعا هجينًا فيه نبرة واستعلاء وبعض الرغبة بالإلغاء”. ولفت الى اننا “نسعى إلى العمل المشترك من أجل قانون انتخاب يرضي الجميع ولا يرضي فريقا على حساب فريق آخر”.

الجميل

من جهته، اشار الجميل الى ان “المطلوب هو ان نتفق على قانون يؤمن صحة التمثيل والشراكة الحقيقية والتعددية والديمقراطية”، مشددا على ان “موضوع الجبل خط احمر”.

وقال: “لا يجوز اختصار التمثيل بالفريق الحاكم اليوم ولا يجوز لهذا الفريق أن يخيط قانوناً على قياسه”. وأمل الجميل أن “يكون العمل على قانون إنتخاب موضوعيا ويراعي هواجس الجميع”.