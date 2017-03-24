شهرة ميسي تستعمل لترويج الكوكايين !

اعلنت الشرطة البيروفية انها تمكنت القاء القبض على عصابة محترفة كانت تنتج الكوكايين عليها اسم نجم فريق برشلونة الاسباني البرغوث الارجنتيني ليونيل ميسي لاستغلال شهرة ليو الواسعة للتسويق للمنتج الممنوع.

وكشفت الشرطة أنها صادرة حولي 1400 كيلوغرام من الكوكايين كانت ستصدر الى بلجيكا تحت شعار LM10 الذي وضع عليها كاختصار لاسم النجم الأرجنتيني ورقمه على قميص برشلونة والمنتخب الأرجنتيني و كانت تبلغ قيمتها نحو 85 الف دولار اميركي .