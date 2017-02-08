شكوك حول مشاركة ماسكيرانو ضد سان جرمان

اعلن نادي برشلونة الاسباني الاربعاء ان لاعب وسطه الارجنتيني خافيير ماسكيرانو تعرض لاصابة في فخذه الايسر ويحوم الشك حول مشاركته الثلاثاء ضد باريس سان جرمان الفرنسي في باريس في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا.

واوضح النادي في بيان على موقعه الرسمي ان الفحوص التي خضع لها “خافيير ماسكيرانو هذا الصباح اكدت معاناته اصابة في فخذه الايسر. مدة غيابه تتوقف على مدى تطور التعافي من الاصابة”.

وبحسب صحيفة “ماركا” الرياضية فان الدولي الارجنتيني سيغيب لفترة تتراوح بين 15 و20 يوما، ولن يكون على متن الرحلة الى باريس الثلاثاء لخوض مباراة الذهاب على ملعب بارك دي برانس.

وتقام مباراة الاياب في برشلونة في 8 اذار. ويشكل الفريق الكاتالوني عقدة للنادي الباريسي منذ آلت ملكيته الى هيئة “قطر للاستثمارات الرياضية” عام 2011 حيث التقيا مرتين في الدور ربع النهائي وكان التأهل من نصيب برشلونة.

ففي موسم 2012-2013 خرج باريس سان جرمان دون ان يخسر امام برشلونة (2-2 ذهابا في باريس و1-1 اياب في برشلونة، وتأهل الاخير لتسجيله اكثر خارج قواعده)، ثم خسر ذهابا وايابا موسم 2014-2015 (1-3 في باريس و2-صفر في برشلونة).

والتقى الفريقان في دور المجموعات في الموسم ذاته، وفاز الفريق الباريسي 3-2 على ارضه وخسر 1-3 في كامب نو.