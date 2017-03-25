شقيقة النائب محمد الصفدي في ذمة الله

إنتقلت الى رحمته تعالى شقيقة النائب محمد الصفدي المرحومة الحاجة سهام الصفدي دالاتي.

وسيصلى على جثمامها الطاهر عقب صلاة العصر اليوم في جامع طينال.

تقبل التعازي قبل الدفن، للنساء في منزل شقيق الفقيدة النائب محمد الصفدي في طرابلس وللرجال في مركز الصفدي الثقافي.

كما تقبل التعازي يومي الثاني والثالث أي الاحد والاثنين، للرجال والنساء في مركز الصفدي الثقافي، اعتبارا من صلاة العصر، اي الساعة الرابعة حتى السابعة والنصف مساء.

أسرة الوكالة الوطنية تتقدم من النائب الصفدي باحر التعازي، راجية من الله ان يسكنها فسيح جناته.