شقير في ذكرى الحريري: بصماته وانجازاته لا تزال موجودة في كل مكان

صدر عن رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، ولمناسبة الذكرى الثانية عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، البيان التالي:

“خلال الاثنتي عشرة عاما الماضية لم يمض يوم الا وكنت يا دولة الرئيس في القلب والبال، فالبلد كله افتقدك وافتقد دورك وانجازاتك واعمالك الخيرة وانت صاحب القلب الكبير الذي كان يتسع للوطن وابنائه، والجميع أصبح على قناعة تامة انه لو انك بقيت يا دولة الرئيس على قيد الحياة لما كان حل ببلدنا كل هذه المشاكل والازمات التي عانينا منها جميعا خلال السنوات الماضية”.

اضاف “اليوم وعلى الرغم من مرور هذه السنوات فبصمات الرئيس الشهيد رفيق الحريري وانجازاته لا تزال موجودة وحاضرة بقوة في كل مكان، في الاقتصاد والبناء والاعمار والاجتماع والتشريع والثقافة والتربية والبيئة وغير ذلك”، مؤكدا ان “أعماله على اختلافها هي التي قادت لبنان نحو الحداثة والتطور على المستويات كافة”.

واكد شقير ان الوفاء للرئيس الشهيد رفيق الحريري يكون بالوفاء لمسيرته الوطنية الرائدة والعمل على متابعة حلمه بلبنان، لبنان المركز الاقتصادي والثقافي ومنارة الشرق وقبلة العالم. وقال: “هذا ما علمنا عليه الرئيس الشهيد، وسنعمل عليه باستمرار خصوصا ان الظروف في البلد باتت مؤاتية في المرحلة الراهنة بعدما اكتمل عقد المؤسسات الدستورية وعودة الرئيس سعد الحريري الى رئاسة مجلس الوزارء وهو الاكثر حرصا على اكمال مسيرة والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري”.

وختم شقير بالقول “رحم الله الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واننا على العهد باقون الى جانب الرئيس سعد الحريري لتحقيق حلم الرئيس الشهيد وحلم كل لبناني بلبنان”.