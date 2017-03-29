شفاينشتايغر يحظى باستقبال الأبطال في شيكاغو

حظي باستيان شفاينشتايغر، القائد السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم، باستقبال الأبطال لدى وصوله مساء الثلاثاء، إلى شيكاغو، لبدء مسيرته مع شيكاغو فاير، المنافس بالدوري الأميركي.

واستقبل حشد من جماهير شيكاغو فاير، النجم شفاينشتايغر، 32 عامًا، بالأغاني، والطبول، واللافتات التي تحمل عبارات الثناء عليه؛ احتفالا بانضمامه لفريقهم، بعقد يستمر لمدة عام واحد.

ووقع شفاينشتايغر، التذكارات للمشجعين، والتقط معهم الصور لدى وصوله إلى مطار أوهير، لكنه لم يجر أي حوارات صحفية.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، نشر شفاينشتايغر صورة له برفقة زوجته لاعبة التنس الصربية أنا ايفانوفيتش، وهما على متن الطائرة، معلقًا: “في طريقي إلى شيكاغو مع أنا إيفانوفيتش”.

وينضم شفاينشتايغر، إلى شيكاغو فاير، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنكليزي، الذي حصل فيه على فرصة مشاركة محدودة مؤخرًا تحت قيادة جوزيه مورينيو.

ويعتزم نادي شيكاغو فاير، الذي يحتل المركز السابع بمجموعة المنطقة الشرقية بالدوري الأميركي لكرة القدم ، تقديم شفاينشتايغر، رسميًا أمام وسائل الإعلام، في مؤتمر صحفي، يعقد في وقت لاحق، اليوم الأربعاء.

وربما تكون المشاركة الأولى لشفاينشتايغر مع فريقه الجديد، السبت المقبل في المواجهة المقررة، أمام ضيفه امباكت مونتريال.