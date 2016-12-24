شعبة المعلومات تعيد المخطوف جميل ادة في ليلة الميلاد الى كنف عائلته وتلقي القبض على الخاطفين

عقب 11 يوما من الخطف وطلب فدية بقيمة مليوني دولار اميركي عاد رجل الأعمال اللبناني جميل قزحيا ادة الى منزله سالما وبصحة جيدة ومن دون دفع الفدية. وبحسب ما صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة فإن شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي قامت بتحقيقات سرية أدت الى الإفراج عن المخطوف ادة وتوقيف الخاطفين م ع ون س وم ع وجميعهم من الجنسية السورية .

وفي تفاصيل القضية إن ادة اختطف مساء بتاريخ 13 من هذا الشهر من قبل مجهولين ومن داخل منزله في بيت مري وفروا الى جهة مجهولة مستخدمين سيارة المخطوف نوع مورانو وعقب ادعاء قريب المخطوف امام فصيلة برمانا باشرت شعبة المعلومات تحقيقاتها وقد تم العثور على سيارته في محلة البربارة – الطريق البحرية ، وبنتيجة المتابعة تم تحديد هوية الخاطفين وبوشر تعقبهم حتى تم توقيفهم جميعاً في ثلاثة اماكن مختلفة هي الدورة – النبعة – والفنار.

وبالإستماع اليهم اعترفوا بتنفيذ عملية الخطف بالتنسيق مع اشخاص في منطقة البقاع حيث قاموا بتسليمهم إياه في محلة المديرج فتولى هؤلاء نقله الى منطقة البقاع الشمالي. ولا تزال التحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص بغية توقيف سائر المتورطين.

استقبل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص المخطوف المحرر بحضور رئيس شعبة المعلومات العميد عماد عثمان ورئيس فرع الامن العسكري في الشعبة العميد سعيد فواز وابن شقيقه السيد نبيل إده، وبعد الاطمئنان عن وضعه الصحي، اطلع منه على ظروف وملابسات عملية خطفه، وأشاد بشعبة المعلومات وبهذا الانجاز اللافت وفي هذا التوقيت بالذات.