شروط هيفا وهبي العديدة لعودة غير تقليدية

كادت الديفا هيفا وهبي أن تخرج من المارثون الرمضاني لعام 2017، إلا أنها وبشكل مفاجئ أعلنت تعاقدها مع المنتج ممدوح شاهين لتقديم عمل جديد وسط شروط. فما هي هذه الشروط؟

وقد علمنا أن هيفا وهبي اشترطت على المنتج ممدوح شاهين بعض الشروط، أولها أن يكون مخرج المسلسل محمد سامي الذي تعاونت معه في مسلسل “كلام على ورق” وفي بعض الأغنيات المصورة أيضاً، لا سيّما بعد أن اعتذر أخيراً عن مسلسل ياسمين عبد العزيز الذي كان سيشارك فيه تامر حسني، ومن الشروط الأخرى أن يرافقها ماكيير وكوافير خاص من بيروت للاهتمام بإطلالتها أثناء العمل، حيث وافق المنتج على هذه الشروط من دون أي نقاش.

ومن شروط هيفا أيضاً هو الحصول على اتفاق مبدئي يضمن مستحقاتها المادّية، لذا وافقت “هيفا” على التوقيع مع “شاهين” في أول تعاون فني بينهما، كما اشترطت أن لا تدور أحداث المسلسل في إطار شعبي على أن ينتمي لنوعية المسلسلات “المودرن”، كما طلبت هيفا من المنتج أن تتابع بنفسها كافة التفاصيل الخاصة بالتصوير ولم يعترض. يشار إلى أن هيفا كان من المفترض أن تخوض السباق الرمضاني المقبل مع المنتج ياسر سليم، لكنها عادت واعتذرت عن المسلسل الذىي كتبه جوزيف فوزي وكان من إخراج سيف يوسف.

مسلسل “مريم” كان آخر الأعمال التلفزيونية التي قدمتها الديفا هيفا وقد حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي وشاركها البطولة كل من خالد النبوي وأحمد حاتم، حيث جسّدت هيفا دور توأم إحداهما خرساء تفقد النطق إثر حادث والثانية سيدة أعمال.

المصدر: نواعم