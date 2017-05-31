شركة فيفو الصينية ترعى مونديال 2018 و2022

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم“الفيفا” أن شركة فيفو الصينية للهواتف الذكية ستكون راعيًا لكأس العالم 2018، و2022 .
واتى بيان الفيفا على الشكل التالي :” سيظهر شعار فيفو ، في كل مباراة على اللوحات الإعلانية ، وكذلك على تذاكر المباريات ، والبيانات الصحفية ، ومنابر ترويجية هامة أخرى “.
ويحتاج الفيفا ، عقود رعاية لمساعدته في الوصول إلى هدفه بتحقيق فائض بقيمة 100 مليون دولار ، في الدورة المالية المؤلفة من 4 سنوات وتنتهي في كأس العالم 2018 .
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