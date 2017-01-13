شركة بالمغرب تطلب “مسؤولاً عن إسعاد موظفيها”

نشرت شركة في المغرب إعلان توظيف غير اعتيادي، جاء فيه أن “الشركة تبحث عن موظف متخصص في السعادة”. وذلك بغرض أن يتولى مسؤولية إسعاد الموظفين، والحرص على راحتهم أثناء أداء مهامهم.

ونشر موقع h24info المغربي إعلان الوظيفة والذي جاء فيه “في سياق تطوير استراتيجيتها للعام 2017، تبحث الشركة عن مسؤول سعادة. وهو منصب وظيفي مهمته الأساسية توفير الظروف المريحة للعمل”.

وأوضحت الشركة أن هذا الإعلان قد جاء نتيجة إدراكها أن هذا المنصب من شأنه أن يوفر العافية والراحة المناسبة للموظفين، ما سوف ينعكس على أدائهم الوظيفي وتعزيز حس الانتماء لديهم.

وسوف يتولى الموظف الجديد تنظيم فعاليات ملهمةـ وأخرى تعمل على التوحيد بين الموظفين وخلق علاقة أكثر حميمية ودفئاً بينهم. كما سيتولى تحفيز الفريق وشحذ هممهم.

وذكرت الشركة أنها اتخذت هذا القرار بناءً على دراسات عدة أجرتها جامعات عالمية، ووصلت إلى علاقة قوية بين شعور الموظف بالسعادة والاستمتاع في عمله وزيادة فعاليته ومردوده.

كما أشارت إلى أن هناك سبباً أقوى لاتخاذ القرار، بالبحث عن موظف بهذه المقاييس، وهو محاولة تجنب إصابة موظفيها بالأمراض النفسية الأكثر انتشاراً بين المهن، وعلى رأسها الإرهاق والملل.

المصدر: العربي الجديد