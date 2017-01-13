“شركة الجهاد للتجارة”: نطبق أعلى المعايير الدولية وأدق تدابير السلامة

أوضحت الإدارات الرسمية كافة، من وزارات وإدارات، منها مجلس الإنماء والإعمار وفي أوقات عدة، حقائق ما يسمى (مشكلة كوستابرافا)، ورافق ذلك زيارات إلى موقع مطمر الكوستا برافا لمعاينة مباشرة وحسية، آخرها اليوم الخميس.
إن “شركة الجهاد للتجارة والمقاولات” التي تشرف على أعمال المطمر أذ تثني على ما ادلى به معالي الوزير تود أن توضح الآتي للرأي العام :
للبقر خصوصية في خدمات غوغل
“بوعزيزي” جديد يحرق نفسه في ساحل سوريا!!
الحريري: جزء كبير من الفساد يقضى عليه بمكننة الدولة
سيول وواشنطن باشرتا مناوراتهما العسكرية وبيونغ يانغ تهدد
الوراثة أكبر مؤشر لأمراض القلب لدى المصابين بالصدفية
Powered By Future Television s.a.l