شرطة النمسا: حملة امنية واسعة ضد المتطرفين واعتقال عدد من الاشخاص

شنت قوات الامن النمسوية، صباح اليوم، حملة واسعة في اوساط المتطرفين في النمسا واعتقلت عددا من الاشخاص، حسبما قال متحدث باسم الشرطة، مؤكدا بذلك معلومات اوردتها الصحافة.

وقال المتحدث باسم الشرطة في محافظة ستيريا فريتز غروندنيغ ل”وكالة الصحافة الفرنسية”: “ان العمليات لا تزال مستمرة في غراتس وفي فيينا، وتم اعتقال عدد من الاشخاص”.

ووفقا للموقع الالكتروني لصحيفة “كوريي” اليومية، تم حشد ما لا يقل عن 800 من عناصر الشرطة لهذه العملية المقررة منذ فترة طويلة. وهي تستهدف خصوصا “اشخاصا يتحدرون من يوغوسلافيا السابقة يشتبه في رغبتهم في إنشاء شبكة جهادية”.