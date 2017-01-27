شبيب وجه انذارا إلى مالكي العقار 4841 الاشرفية لاصلاح الأضرار في الاملاك العامة والخاصة جراء سقوط الونش

وجه محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب إنذارا إلى مالكي العقار رقم 4841 – الأشرفية بالمبادرة فورا، وتحت إشراف المهندس المسؤول بإزالة كافة الأجزاء الساقطة والمبادرة إلى إصلاح كافة الأضرار الحاصلة ضمن الأملاك العامة والأبنية المجاورة، وذلك بعد أن تبين نتيجة الكشف الذي أجري من قبل الدوائر الفنية المختصة في مصلحة الهندسة بأن الونش الذي تم تركيبه من قبلهم ضمن البناء قيد الإنشاء في العقار المذكور قد تسبب بأضرار جسيمة ضمن الأملاك العامة والعقارات المجاورة والممتلكات الخاصة، نتيجة سقوطه، وذلك من جراء عدم اتخاذ إجراءات الحماية والوقاية اللازمة بالمرسوم رقم 11958 تاريخ 25/2/2004.

كما طلب المحافظ شبيب إلى مالكي العقار المذكور وجوب التعويض على سائر المتضررين، وذلك تنفيذا للتعهد المقدم من قبلهم والمسجل لدى الكاتب بالعدل.

وقرر المحافظ شبيب توقيف الأعمال الجارية في الورشة إلى حين انتهاء الأعمال المطلوبة والتأكد من اتخاذ الاحتياطات والشروط اللازمة لتأمين سلامة الأبنية والممتلكات المجاورة وسلامة قاطنيها والجوار.