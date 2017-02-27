شبريكو: لم أتوجّه بحركات مسيئة ضد جمهور النجمة

أكّد نجم نادي الأنصار حسن شعيتو “شبريكو” أنه لم يقم بأي حركات مسيئة أو التلفظ بعبارات نابية خلال مباراة الديربي بين الأنصار والنجمة يوم أمس على ملعب صور البلدي والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل طرف.

وكتب شبريكو عبر صفحته الشخضية في فايسبوك قائلاً:” لمرة اخيرة رح اكتب عن الموضوع لان للاسف كتير ناس عم تكذب و تفتري و تقول شغلات عني مش صحيحة ، انا مبارح كان عندي كل الجرأة اني اعتذر بسبب احتفالي بطريقة اعتبرت استفزازية امام جمهور النجمة ، و قلت انه حتى لو اللاعب تعرض للشتائم ما لازم يستفز الجمهور و قدمت اعتذاري ، بس تصير القصة اني رفعت اصبع ايدي الوسطاني و ما بعرف شو فهيدا كتير كذب ، انا بكل حياتي ما عملت هيك ، و مستحيل اعمل ، الموضوع بالنسبة الي انتهى هون ، بس كان واجبي وضح”.