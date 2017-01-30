شاهد شقاوة هذا الطفل ومهارته في تسلق بوابة معدنية

اثار فيديو لطفل يتسلق بوابة معدنية في البيت ضجيجا بعد نشره على الإنترنت من قبل والدته على ما يبدو.

الطفل واسمه ليو يستليك يبلغ من العمر 21 شهرا فقط، ما يعني أن هذه المحاولة التي نجح فيها كما يمكن مشاهدتها في الفيديو تكشف عن مهارة غير عادية.

وتقطن عائلة الطفل في فالماوث بالمملكة المتحدة بحسب ما ذكرت “ميل أونلاين” في موقعها على الإنترنت.

وتهدف البوابة لتشكيل حاجز سلامة للطفل من الدخول لباقي فراغات البيت، بحيث يظل في غرفته، ويبدو أن هذا الحل وبعد ذلك النجاح للطفل، أثبت أنه غير ذي جدوى.

واستخدم الطفل ذكاءه في تسلق البوابة معتمدا على يديه وأطراف أصابع الرجلين، ليسحب نفسه أعلى جسم يفوق طوله كثيرا.

القرد الصغير!

تلقب الأسرة طفلها بـ”القرد الصغير” الذي لا يفتر وهو يحاول أن يتسلق أي شيء في البيت مستعينا بالكراسي والطاولات ما شكل إزعاجا للعائلة.

ويقوم الطفل بهذه الأفعال منذ شهره التاسع، وقد طور المهارات بلا شك، وتقول الأم عن طفلها – ولها طفلة أخرى أكبر منه – إنها لا تتركه أبدا على كرسي مرتفع ولا تضعه بقرب الباب إذا ما كانوا في السيارة.

وتقول إن ليو قلد أخته أوليفيا (7 سنوات) التي كانت تفعل مثل هذه التصرفات لكنه تفوق عليها، كما أن والده كان أيضا بهذه الشقاوة في صغره.

المصدر: العربية