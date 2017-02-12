شاهدوا نادية لطفي كيف اصبحت بعد وعكتها الصحية (صور)

أطلت الفنانة القديرة نادية لطفي على محبيها بعد دخولها للمستشفى إثر تدهور حالتها الصحية، وهي لا تزال تتلقى العلاج اللازم.
إنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أحدث صورها مع الرسامة شيماء حليم التي قدمت لوحة عبارة عن “بورتريه” لها وهي في مرحلة الشباب.
وبدت لطفي بالصور بحالة صحية جيدة، رغم مكوثها منذ نحو 105 يوماً في المستشفى، لتتلقى العلاج اللازم من تمزق الضلوع وضيق التنفس ومشاكل بالرئة وآلام الأسنان.
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