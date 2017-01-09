شاهدوا قصي خولي يرقص على أغنية شعبية (فيديو)

قام بعض المتسابقين خلال برنامج اكتشاف المواهب Arab Casting، بالرقص على أغنية “فرتكة فرتكة” التي تفاعل معها الجمهور ورقص عليها بطرافة النجم السوري قصي خولي.

وفور انتهاء العرض الذى أعجب لجنة التحكيم ، قامت غادة عبدالرازق بتقبيل أحد المتسابقين. فيما رقض خولي مع الفنان طارق العلي على الاغنية الشعبية بطريقة عفوية وسط تصفيق وتفاعل كبير من الجمهور.