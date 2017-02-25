شاب يهدي حبيبته باقة من “النقود”!! (صور)

هدى شاب من مقاطعة جيلين الصينية، حبيبته، باقة من العملات النقدية تُقدر بـ10 آلاف يوان صيني، للتخلص من عناء الاختيار بين أنواع الورود وألوانها المختلفة، حسبما أفاد موقع “مترو” البريطاني.

وضمت الباقة، التي جمعها محلًا للزهور في العاصمة الصينية “تشانجتشون”، عملات نقدية على هيئة ورود، لتهنئة حبيبته بالعام الصيني الجديد.

وتلقى الشاب الصيني الكثير من الانتقادات إثر تداول الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت إحدى الفتيات: “إن كنت محل حبيبته، لن أقبل تلك الباقة”، مضيفة أنها خالية من المشاعر وتهدف لإذلالها.