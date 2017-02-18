شاب ينجو من الموت والقضاء يوقف الجاني بعد ثلاث سنوات

منذ سنوات وخلال أجواء تفلت السلاح بشكل مستشري، أطلق شخص النار على الشاب محيي الدين البنا، بداعي السرقة، حينها نجا البَنّا باعجوبة، لكنه فقد الأملَ بالقاء القبض على الجاني، الا انه حصَل ما ليس بحُسبانه.

في هذا المكان في منطقة رأس النبع ومنذ حوالي الثلاث سنوات كاد رصاص متفلت يحترف النشل، أن ينهي حياة الشاب محيي الدين البنا.

تلفزيون “المستقبل” في ذلك الوقت، تابع القضية من خلال تقريرين، كي تأخذ العدالة مجراها…

هذه كانت مناشدة حسن شقيق محيي الدين التوأم يوم أصيب شقيقه، لكن رسالته ومن باب الصدفة والمفاجأة تحققت لكن لجميع طلاب الشهادات الرسمية في العام 2014.

انها أمنية محيي الدين بعدما عاد الى الحياة.

العدالة وان تأخرت فخير من أن لا تأتي أبدا وتبقى عائلة محي الدين بانتظار الحكم على مطلق النار والقاء القبض على من كان معه على الدراجة النارية اثر قيامهما بسرقة هاتف البنا الخلوي وهروبهما باتجاه الضاحية الجنوبية.

تقرير: ربيع شنطف