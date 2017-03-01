شاب تنهال عليه عروض لإعلانات.. بسبب فيديو له

حقق الشاب التركي نصرت كوكشيه بسبب فيديو يظهر فيه وهو يرش الملح على الطعام بطريقته الخاصة، والذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شهرة عالمية، أدت إلى تحويله إلى أيقونة عالمية، لا تخلو من مشاهد الطرافة في كثير من الأحيان.

وسرعان ما جلبت الشهرة العالمية التي حققها كوكشيه والتي تجاوزت الحدود التركية عروض إعلان من كبرى الشركات العالمية، تدعوه للمشاركة في إعلاناتها. وكانت الحركة الأولى التي تميّز فيها كوكشيه هي طريقة نثر الملح على الطعام، ليحقق فيما بعد انتشارا أكبر بفديو يعمل فيه على تقطيع اللحم بطريقة خاصة.

كوكشيه العامل كـ قصّاب محترف في إحدى المطاعم التركية، بات من أكثر العوامل المحفّزة التي تدفع بالكثيرين من السيّاح إلى زيارة المطعم الذي يعمل فيه، بهدف مشاهدة طريقته في تقطيع اللحم ورش الملح عن كثب..

وذكرت صحيفة أكشام التركية أنّ العديد من الشركات المحلية في تركيا عرضت على الظاهرة “كوكشيه” المشاركة في إعلانتها، لافتة إلى أنّ عروض المشاركة لم تقتصر على تركيا فحسب وإنما شملت شركات أجنبية كبيرة.

ومن الشركات التي عرضت على الشاب كوكشيه المشاركة في إعلاناتها بحسب صحيف أكشام التركية شركة “بورش” للسيارات وذلك لجعله واجهة لعلامتها التجارية، في إعلاناتها لهذا العام.

وأوضحت الصحيف أن الشركة أجرت لقاء مع الشاب كوكشيه، من أجل الإعلان الخاص بالعام الجديد، لافتة – الشركة- إلى أنّه في حال تم التوصل إلى اتفاق مع كوكشيه، سيتم توقيع اتفاقية معه للمشاركة في جميع الإعلانات المرئية الخاصة بالشركة.

جدير بالذكر أن العديد من البرامج التلفزيونية الأجنبية تناولت طريقة الشاب كوكشيه في نثر الملح وتقطيع اللحم، فيما استضيف في برنامج ترفيهي في الولايات المتحدة، وعمل كوكشيه في وقت سابق على تقطيع اللحم وتقديمه بطريقته الخاصة، بشكل خاص للفنان الشهير “ليوناردو ديكابريو”.

وكما استضاف نصرت في مطعمه الذي افتتح في الإمارات العربية المتحدة، أمير دبي الشيخ محمد آل مكتوم، حيث قام بتقطيع اللحم بطريقته الخاصة.

واللافت للانتباه أن طريقة كوكشيه في نثر الملح تحولت إلى نقطة إلهام بالنسبة إلى الشباب العربي أيضا، ولكن ليس في إطار بحث مشاركته في عروض إعلانية، وإنما تحول إلى نقطة إلهام بالنسبة إليهم فيما يخص تقليد طريقته في نثر الملح على الطعام، وتطبيقها في نثر “المعسل” في النرجيلة “الشيشة” بطريقة لا تخلو من الفكاهة.

المصدر: وكالات