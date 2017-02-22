شابة تحتفل بطلاقها بطريقة مجنونة (صور)

احتفلت شابة أميركية بطلاقها بطريقة فريدة، إذ قامت بإشعال النار في فستان زفافها والتقطت صورا لتثبيت اللحظة والاحتفال بالمناسبة.
وأقدمت كاثلين ماكي، من ولاية إلينوي، على احراق فستان زفافها البالغ ثمنه 1500 دولار، وجلست في الطين والمياه، تعبيرا عن فرحتها.
وانفصلت كاثلين عن زوجها الصيف الماضي، بعد زواج دام 10 أعوام، وقالت إن علاقتها بزوجها لم تكن فكرة جيدة، موضحة: “عملنا معا منذ كان عمري 16 عاما وتزوجنا منذ 4 سنوات”.
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