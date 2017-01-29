سيميوني يؤكد أن فريقه لم يقدم مباراة جيدة امام الافيس

كشف المدرب الارجنتيني لفريق أتلتيكو مدريد الاسباني دييغو سيميوني أن فريقه لم يقدم الاداء المطلوب في مباراته التي انتهت بالتعادل السلبي أمام منافسه ديبورتيفو ألافيس الذي كان متفوقا عليه ضمن منافسات الجولة 20 من الليغا .
وقال سيميوني أنه لم يتفاجأ من أداء ألافيس الشرس لأنهم خاضوا مباراة الذهاب بنفس الوتيرة حيث أنهم تفوقوا في الكرات العالية و قاتلوا على جميع الفرص ليفرضوا علينا التعادل في وقت لم يكن الفريق في يومه .
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