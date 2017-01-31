سيميوني سيتجه الى ميلان في الصيف المقبل

كشفت شبكة توتو ميركاتو ان نادي اي سي ميلان الايطالي قد توصل الى اتفاق مع نادي جنوى لضم مهاجم الفريق الشاب جيوفاني سيميوني خلال الصيف المقبل.
وكانت ادارة جنوى قد رفضت عرض من قبل نادي فياريال للتخلي عن صاحب الـ 21 عام خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مقابل 20 مليون يورو.
يذكر ان سيميوني متألق بشكل كبير مع الغريفوني في هذا الموسم ولديه 11 هدف حتى الان.
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