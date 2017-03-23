سيميوني : إذا أراد غريزمان الرحيل لن أقف في طريقه

ألمح المدرب الأرجنتيني لنادي اتلتيكو مدريد الاسبانيلكرة القدم دييغو سيميوني الى امكانية رحيل مهاجم الفريق أنطوان غريزمان مع نهاية الموسم الحالي .

وخلال تصريحات له ، قال سيميوني :”نعم يمكن أن يرحل ، هناك شرط جزائي يمكن أن يدفع ثمنه ، وليس هناك ضمانات ، وأنا لا أعرف ماذا يمكن أن يحدث”.

وأضاف :”لقد تحدثت معه في العطلة الصيفية الماضية ، وقال لي أنه سوف يبقى إذا قررت البقاء ، إذا أراد الرحيل لن أقف في طريقه مثل مع فعلت مع دييغو كوستا ورادميل فالكاو”.