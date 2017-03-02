سيلفا الافضل في السيتي لشهر كانون الثاني

حصد دافيد سيلفا لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنكليزي لقب لاعب الشهر بعد الاداء المميز الذي ظهر به مع فريقه في العديد من المباريات وتحديدا في مباراة كأس الاتحاد الانكليزي أمام ويست هام ومساهمته في الفوز بخماسية نظيفة.
يذكر ان اللاعب نجح في تمرير العديد من التمريرات الحاسمة في العديد من المباريات الصعبة وتحديدا مباراة موناكو الفرنسي في دوري ابطال اوروبا.
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