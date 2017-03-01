سيرين عبد النور بإطلالة جديد ساحرة (صور)

خضعت الممثلة سيرين عبد النور لجلسة تصوير خاصة بأحد متاجر الملابس النسائية.

ولفتت الأنظار باللوك الجديد الّذي اعتمدته، فظهرت في الصور بشعرٍ قصير مستعينة بالشعر المستعار، وأرفقت صورها بعبارة “البساطة تصنع الجمال”.

وظهرت بفستان فضي طويل مع حقيبة يد صغيرة، ولاقت اطلالتها الجديدة اعجاب الالاف من متابعيها الذين اثنوا على جمالها وبساطتها.