سيرينا وفينوس تغيبان عن المنتخب الاميركي !

أكدت مدربة المنتخب الاميركي للتنس أن الشقيقتين سيرينا وفينوس وليامز ستغيبان عن مواجهته المرتقبة مع نظيره الألماني ضمن منافسات الدور الأول لمسابقة كأس الاتحاد لفرق السيدات.

وكشفت مدربة المنتخب الأميركي المشارك في البطولة كاتي رينالدي عن أسماء لاعبات الفريق لهذه المواجهة ،حيث ضم الفريق كلا من كوكو فاندفيغه ، وبيتاني ماتيك سندز ,أليسون ريسك ,شيلبي رودجرز، فيما خلت القائمة من اسم سيرينا المصنفة الأولى عالميا وشقيقتها الكبرى فينوس.