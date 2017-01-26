سيرينا تنضم الى فينوس في نهائي استراليا المفتوحة

نجحت لاعبة كرة المضرب الاميركية فينوس ويليامز في حجز المقعد الاول في نهائي بطولة استراليا المفتوحة لكرة المضرب بعد تفوقها على مواطنتها كوكو فانديويغ بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة. ونجحت ويليامز في الوصول الى نهائي البطولات الكبرى لاول مرة بعد 14 عاماً ومنذ العام 2003 ، حيث كانت مشاركتها الاخيرة في نهائي ويمبلدون.
وكانت ويليامز قد فازت بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة على فاندويغ وبنتيجة 6-7 ( 3-7) / 6-2/ 6-3.
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