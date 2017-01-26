سيرينا تنضم الى فينوس في نهائي استراليا المفتوحة

انضمت الاميركية سيرينا ويليامز الى شقيقتها فينوس في نهائي بطولة استراليا المفتوحة بعد فوزها على الكرواتي مريانا باروني بمجموعتين دون رد. نجحت سيرينا في نصف نهائي البطولة الاسترالية بمجموعتين نظيفتين وبنتيجة 6-2/ 6-1.

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