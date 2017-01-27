سيرجي روبرتو يتعرض للاصابة في الرأس

تعرض ظهير ايمن نادي برشلونة الاسباني اللاعب سيرجي روبرتو للاصابة خلال مباراة الفريق في اياب دور ال8 من كأس الملك امام ريال سوسييداد والتي فاز بها الفريق بنتيجة 5-2،حيث انه في الشوط الأول من اللقاء، سعى روبرتو تشتيت كرة عالية عن منطقة جزاء برشلونة، إلا أن بيكيه حاول اللحاق بالكرة بقدمه لترتطم برأس زميله ليسقط ارضا ويتلقى العلاج والإسعافات الاولية، متأثرا بارتجاج خفيف.

واكمل اللاعب الربع ساعة الاخيرة من عمر الشوط الاول الا ان الجهاز الطبي في الفريق طلب من انريكي اراحة اللاعب فاستجاب المدرب بانتظار إجراء مزيد من الفحوصات للاطمئنان بدرجة أكبر.