سيباستيان فيتيل لا يفكّر بإحراز لقب خامس

أكّد سائق فريق فيراري سيباستيان فيتيل أنه لا يركّز حاليًا على إحراز اللقب الخامس له في الفورمولا 1. ويتصدّر حاليًا فيتيل ترتيب بطولة السائقين بعد إقامة 6 جولات. وقال فيتيل الى Speed Week: “لن أفكر بإمكانية إحراز البطولة قبل العطلة الصيفية. ما زال الموسم طويل جدًا. ما هو متوجّب عليّ هو أن أقدّم أفضل أداء في كل سباق والأمر لا يحتاج الى نابغة كي أعلم أنه في حال فزت في السباقات سأتمكن من الفوز بالبطولة. لكن ما مؤكّد أننا لا يمكننا أن نسترخي كون المنافسة شرسة جدًا”.
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