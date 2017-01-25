سوريا تطيح المانيا وتلحق بقطر ومصر إلى نصف نهائي كأس العالم العسكرية

تأهل منتخب قطر إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم العسكرية لكرة القدم، المقامة حاليا في سلطنة عمان، على حساب نظيره البحريني في لقاء ربع النهائي.

وتجاوز العنابي العسكري نظيره الأحمر البحريني بركلات الترجيح، بتفوقه عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتمكنت سوريا من اطاحة المانيا والفوز عليها بهدفين لهدف، لتلحق بقطر إلى المربع الذهبي، وكذلك فعلت مصر، بالفوز على الجزائر بالنتيجة نفسها، فيما سقطت مالي أمام عمان بخماسية وضعتها خارج البطولة.