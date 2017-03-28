سوريا تخسر بصعوبة أمام كوريا الجنوبية

ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلىبطولة كأس العالم 2018 في روسيا خسر منتخب سوريا أمام منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة هدفٍ للاشيء في المباراة التي جمعت الطرفين على إستاد كأس العالم .

وسجل هدف أصحاب الأرض الوحيد في المباراة اللاعب هونغ جيونغ هو في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء.

وحاول المنتخب الكوري الجنوبي تعزيز النتيجة من خلال شن العديد من الهجمات على المرمى السوري لكنه لم يستطع هز الشباك وسط تحفظ كبير من قبل الضيوف وإلتزامهم بالواجبات الدفاعية.

وبهذا الإنتصار رفع المنتخب الكوري الجنوبي رصيده إلى النقطة رقم 13 في المركز الثاني، فيما تجمّد رصيد سوريا عند النقطة رقم 8 في المركز الرابع.

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